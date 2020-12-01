Назарбаев рассказал об отношениях с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, хорошие отношения с российским президентом сложились в ходе совместной работы. «Не за красивые глаза, а мы убедились, как мы работаем, как мы защищаем, компромиссно решаем вопросы. Точно так же с КНР, это гигантские государства по сравнению с нами, но с ними надо строить отношения равные, как независимые государства, это не очень просто», — отметил Назарбаев.

Он также рассказал о своей последней встрече с президентом США Дональдом Трампом. «Он говорит: "Господин президент, у нас с вами химия есть, понимание, мы только познакомились с вами, а вы уже мне нравитесь, я вам доверяю". Как это получается, я не знаю. Я стараюсь сделать так, чтобы возникла обстановка доверия».

19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».