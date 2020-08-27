Назарбаев предложил провести саммит с Россией и США по ядерному разоружению

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести саммит с участием России, США, Китая и Европейского союза (ЕС) по ядерному разоружению. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

По его мнению, одной из главных тем саммита должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений. Казахстан готов предоставить свою площадку для данной встречи.

Назарбаев обратился к международному сообществу с призывом последовать примеру его страны и «объединить усилия, чтобы остановить ядерное безумие». Его послание зачитал министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Назарбаев напомнил, что, обретя независимость в 1991 году, Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия: «История подтвердила правильность данного шага — своим ярким примером мы показали, что на пути к прогрессу и процветанию можно двигаться мирным путем».

Ранее в августе президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. В июне Москва и Вашингтон договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.