Казахстан зарегистрировал собственную вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения Казахстана выдало временную регистрацию отечественной вакцине от коронавируса KazCOVID-in, сообщает издание «Sputnik Казахстан» со ссылкой на зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля ведомства Нурлыбека Асылбекова.

По его словам, сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний, в ней приняли участие три тысячи граждан республики. «Пока данных нет. На днях только закончили вакцинировать последних добровольцев», — сказал чиновник. Он отметил, что документ был выдан компании-разработчику вакцины еще 31 декабря.

Асылбеков добавил, что в случае удачного завершения всех тестов массово применять собственный препарат для иммунизации казахские медики смогут уже в марте. Он подчеркнул, что промежуточные тесты KazCOVID-in показали хороший клинический эффект.

Ранее Казахстан развернул на своей территории массовое производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кампания по иммунизации от коронавируса в республике начнется в феврале, в первую очередь будут привиты медработники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, медико-социальных учреждений, а также граждане с хроническими заболеваниями.