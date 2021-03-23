Президент Казахстана попросил Путина о дополнительных поставках «Спутника V»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил обеспечить страну дополнительными дозами вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V" в нашу страну», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Первую партию вакцины в объеме 22 тысяч доз доставили 31 января.

В апреле в Казахстане планируют запустить вакцинацию собственным препаратом QazCovid-in. До конца года прививку от коронавируса должны получить шесть миллионов человек.

Препаратом «Спутник V» уже привились главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов и замминистра здравоохранения Ажар Гиният. Министр здравоохранения Алексей Цой решил дождаться казахстанской вакцины.