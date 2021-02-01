В Казахстане началась вакцинация «Спутником V»

В Казахстане 1 февраля началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Первую партию вакцины в объеме 22 тысяч доз доставили в республику 31 января. В середине февраля казахстанцев начнут прививать вакциной «Спутник V», произведенной на Карагандинском заводе. До конца зимы вакцину должны получить 100 тысяч врачей.

В апреле в Казахстане планируют запустить вакцинацию собственным препаратом QazCovid-in. До конца года прививку от коронавируса должны получить шесть миллионов человек.

Препаратом «Спутник V» уже привились главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов и замминистра здравоохранения Ажар Гиният. Министр здравоохранения Алексей Цой решил дождаться казахстанской вакцины.

Ранее Россия заявила о готовности помочь Европе с вакциной от коронавируса.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



