Казахстанцев начнут прививать российской вакциной от коронавируса с 1 февраля

Казахстан начнет вакцинацию российским препаратом «Спутник V» 1 февраля, то есть раньше запланированного срока. Об этом во вторник, 19 января, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой, передает РИА Новости.

«К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения», — сказал Цой на заседании правительства.

На первых этапах планируется прививать медиков, педагогов, студентов и людей с хроническими заболеваниями. Всего в первом полугодии хотят вакцинировать 2 миллиона человек, во втором — еще 3-4 миллиона.

Ранее власти Казахстана сообщали, что вакцинация планируется в конце февраля. Министерство здравоохранения также выдало временную регистрацию отечественной вакцине от коронавируса KazCOVID-in.