Президент Казахстана привился вакциной «Спутник V»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, российский препарат, который ввели президенту, был выпущен по лицензии на Карагандинском фармацевтическом заводе. Утверждается, что после инъекции Токаев чувствует себя хорошо. «Никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус», — сказал Уали.

Он добавил, что глава государства призвал всех граждан страны как можно скорее вакцинироваться от коронавируса, так как это «единственный способ уберечь себя и ваших близких».

Кампания по иммунизации граждан от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. Власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до шести миллионов человек. Помимо «Спутника V», республика зарегистрировала американскую вакцину Pfizer и препарат собственного производства QazCovid-in.

Ранее стало известно, что дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия привилась от коронавируса китайской вакциной от компании Sinovac Biotech. У нее не было зафиксировано побочных эффектов.