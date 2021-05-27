Назарбаев отказался от памятника самому себе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался от предложения воздвигнуть памятник самому себе, несмотря на наличие названных в его честь школ и университетов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-секретаря политика Айдоса Укибая.

С идеей установить памятник Елбасы (лидеру нации — прим. «Ленты.ру») ранее выступил заместитель генсекретаря Международной организации тюркской культуры Билаль Чакыджы. Он предложил разместить монумент в казахском городе Туркестан. «Елбасы не поддержал эту идею, так же, как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные подарки», — сказал Укибай.

Он добавил, что обычно подобные инициативы звучат из уст желающих создать «информационный шум» вокруг личности Назарбаева, в особенности чиновников. «Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам — это университет и интеллектуальные школы», — отметил пресс-секретарь.

Именем Назарбаева в Казахстане названы столица, аэропорт, университет, несколько школ, парков, спортивных комплексов и других объектов. Ранее политик неоднократно утверждал, что такая слава ему «совсем не нужна». «Вот некоторые, особенно руководители, думают: "Вот после меня останется такая память". Меня нет, какая разница, что останется!» — говорил бывший глава государства.