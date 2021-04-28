Назарбаев передал свой пожизненный пост Токаеву

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил передать свой пожизненный пост главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК) действующему главе государства Касыму-Жомарту Токаеву. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает Nur.kz.

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Выступая на сессии АНК, Назарбаев заявил, что выбор Токаева в качестве преемника на посту президента Казахстана был правильным.

«В соответствии с конституционным законом, законом об ассамблее, мне надлежит пожизненно возглавлять ассамблею. Я в принципе всегда с вами буду, я не отказываюсь. Но ассамблея должна стоять рядом с действующим президентом, как опора. Поэтому я решил передать свое право возглавлять ассамблею президенту Токаеву», — добавил он.

Назарбаев заявил, что для него это серьезный и эмоциональный шаг, но он хочет «двигаться дальше».

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана в марте 2019 года, пробыв у власти почти 30 лет. Он носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».