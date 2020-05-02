Президент Казахстана освободил дочь Назарбаева от должности спикера парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил дочь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева Даригу Назарбаеву от должности спикера парламента. Об указе Токаева сообщается на официальном сайте президента.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — сказано в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

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Дарига — старшая из трех дочерей Назарбаева. О том, что она снова возглавит парламент Казахстана, стало известно в сентябре 2019 года. Она занимала эту должность с 2016 года, пока не истек срок полномочий, и затем была назначена снова.

Средняя дочь, Динара Кулибаева, владеет контрольными пакетами акций ведущих предприятий страны вместе с супругом. Ее муж, Тимур Кулибаев, долларовый миллиардер. Он контролирует Народный банк Казахстана и занимает пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева курирует экологическую политику республики, занимается бизнесом и кинопродюсированием. В 2018 году она получила Государственную премию Республики Казахстан в области литературы.

Сенат — верхняя палата парламента Казахстана. Его образуют депутаты, по два человека от каждой области, городов республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. 15 депутатов Сената назначаются президентом.

Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.

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