Уход дочери бывшего главы Казахстана с поста объяснили

Освобождение дочери бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой от должности спикера парламента может быть связано с конфликтом интересов политических кланов. Так ситуацию объяснил председатель национальной ассоциации СМИ Таджикистана, политолог Нуриддин Каршибоев. Его слова приводит РИА Новости.

«Отставка Дариги Назабаевой с поста второго лица государства напоминает конфликт интересов политических кланов в Казахстане», — считает он. При этом Каршибоев уверен, что Назарбаева не уходит с политической арены — вероятно, ей нашли новую должность, согласовав это с Назарбаевым-старшим. «Пока никто не знает подоплеки этой громкой отставки», — констатировал политолог.

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Об освобождении Дариги Назарбаевой от должности спикера парламента Казахстана стало известно ранее в субботу, 2 мая. Такое решение принял глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Дарига — старшая из трех дочерей Назарбаева. Она возглавляла парламент страны с 2016 года, в 2019-м полномочия истекли, и тогда ее назначили на должность снова.

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