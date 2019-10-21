Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева, занимающего пост председателя Совета безопасности и члена Конституционного совета. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, президент Казахстана не сможет без согласования с председателем Совбеза назначать глав большинства министерств. Кроме того, согласование потребуется и для назначения руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана. Сред них — администрация главы государства, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Республиканская гвардия, Служба внешней разведки.
Также согласование с председателем Совбеза теперь необходимо для назначения акимов (глав местных администраций) областей, городов республиканского значения и Нур-Султана. Кроме того, изменения коснулись процедуры назначения секретаря Совбеза. Теперь президент назначает секретаря по согласованию с председателем Совбеза.
Ранее Назарбаев заявил, что принял решение об отставке, поскольку стране нужны были изменения и новые люди. По словам Назарбаева, уход с поста президента был продуманным шагом, о котором он не жалеет. Он отметил, что население страны может устать от одного и того же человека, который долгое время занимает должность ее лидера.
19 марта Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».