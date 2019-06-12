Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе инаугурации, которая прошла во Дворце независимости в Нур-Султане, Токаев принес присягу народу Казахстана, положив руку на Конституцию страны. В конце глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

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Отмечается, что на церемонии присутствовали первый президент республики Нурсултан Назарбаев, депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда и члены правительства.

Выборы главы государства состоялись в Казахстане 9 июня. Касым-Жомарт Токаев набрал на них 70,76 процента голосов. Всего в выборах участвовало семь кандидатов.

В первый раз Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), объявил об отставке. Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.

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