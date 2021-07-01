Гватемала рассказала о переговорах по возврату денег за «Спутник V»

Гватемала не обязательно вернет деньги за российскую вакцину «Спутник V», которую планировалось поставить в страну, сейчас идут переговоры о пересмотре условий заключенного с Россией контракта, сообщает издание Prensa Libre.

«У нас есть письмо о пересмотре контракта, это не обязательно означает именно возврат денег», — заявила министр здравоохранения страны Амелия Флорес.

Днем ранее в Российском фонде прямых инвестиций «Ленте.ру» рассказали, что условия контракта исполняются: первый самолет вакциной должен прибыть в страну на текущей неделе, второй — в начале следующей.

Ранее правительство Гватемалы заявило, что Россия не поставила дозы «Спутник V» в указанные сроки. По информации «Коммерсанта», страна заплатила около 80 миллионов долларов за 8 миллионов доз вакцины, но к данному моменту получила лишь 150 тысяч доз.

Гватемала приобрела партию «Спутника V» в апреле. Власти заявили, что оплатили 50 процентов стоимости и ожидали поставку в ближайшие 15 дней. Всего правительство решило закупить 16 миллионов доз российской вакцины.