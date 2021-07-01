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В Мексике начнут производить «Спутник V»

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Ученые в Мексике начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из активного компонента. Об этом сообщили сотрудники лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex, передает РИА Новости.

В страну доставили первую партию активного компонента российского препарата. Теперь мексиканские ученые могут запустить производство пилотных партий «Спутника V». «На начальном этапе мы можем производить порядка 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежемесячно, ожидается, что объем производства достигнет 20 миллионов доз в месяц», — заявили директор лаборатории Педро Сентено.

По его словам, главная перспектива для Мексики — это организация полного цикла производства российской вакцины на территории страны. Для этого институт Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) должны передать технологии мексиканской стороне. Ожидается, что пилотная партия будет готова к концу июля.

«Спутник V» одобрили в Мексике в начале февраля. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) выдала разрешение на экстренное применение в стране препарата от коронавируса. После этого в Мексике успешно вакцинировали от COVID-19 пожилое население.

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