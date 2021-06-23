ВОЗ проинспектировала производство «Cпутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинспектировала производство российской вакцины «Cпутник V» и высказала ряд замечаний. Об этом говорится в отчете на сайте организации в среду, 23 июня.

Недочеты были выявлены в работе одного из предприятий, где производится российский препарат — ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод» в Башкирии (ОАО «Фармстандарт — УфаВИТА»). Опасения представителей организации касаются защиты окружающей среды и мониторинга выбросов, а также организации идентификации и отслеживания истории партий произведенной вакцины.

При этом в ВОЗ отметили, что указанные замечания касаются лишь одного предприятия из всех проинспектированных, в связи с чем качество российской вакцины не ставится под сомнение. В беседе с РИА Новости в Минпромторге заверили, что «Фармстандарт — УфаВИТА» уже работает над устранением всех обнаруженных неполадок.

«В данный момент "Фармстандарт-УфаВИТА" совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний; по ее окончании специалисты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки», — заметили в министерстве.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».