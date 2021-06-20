Канделаки рассказала об «ощущении полного ужаса» после теста на антитела

Телеведущая и генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала об «ощущении полного ужаса» после получения результата теста на антитела к коронавирусу. Своими впечатлениями она поделилась в своем Telegram-канале.

«С утра получаю сообщение "Тест пройден". Открываю файл, смотрю результат, сравниваю показатели в двух колонках... В первые 15 минут, пока не проснулась и не разобралась в написанном, я испытала ощущение полного ужаса. Решила уже, что у меня ковид. Потом только всмотрелась и правильно оценила количество антител у меня в крови: 1543 при норме более 50. Вот вам пример эффективности "Спутника V"», — написала она.

Канделаки выразила надежду, что результат ее теста убедит подписчиков в эффективности российской вакцины. «Защитите себя, окружающих вас людей и пощадите врачей, работающих 24/7 уже второй год», — добавила телеведущая.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V» способна защитить от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. «Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом», — заявил специалист.