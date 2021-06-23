Германия оценила возможность сертификации «Спутника V»

В Германии заявили, что могут сертифицировать российскую вакцину «Спутник V» при одобрении, однако принято решение соблюдать общеевропейский подход. Так возможность сертификации препарата оценил на брифинге в Берлине официальный представитель минздрава ФРГ. Его комментарий публикует РИА Новости.

«Принципиально это так, что мы, конечно, как национальное государство можем выдать разрешение, это относится не только к "Спутнику", но и к всем остальным вакцинам. Однако мы подчеркнуто в отношении вакцин от коронавируса, как и остальных, (...) приняли решение идти европейским путем сертификации. Это относится, с точки зрения правительства ФРГ, и к вакцине "Спутник"», — отметил он.

В мае Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг сообщения о тупике в переговорах о поставках «Спутника V» в Германию, считая, что против российской вакцины ведется активная и «хорошо профинансированная» политика для ее дискредитации. РФПИ добавил, что переговоры с немецкой стороной продолжаются, и вакцина может быть поставлена в Германию уже в июне этого года.

«Спутник V» с марта проходит процедуру экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением медицинских препаратов для использования в Европе.