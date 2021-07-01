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В Госдуме назвали сроки появления в России иностранных вакцин от COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

Иностранные вакцины от COVID-19 могут появиться в России в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, документы на регистрацию препаратов уже поданы. Кроме того, Россия тоже работает над признанием своей вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.

«Взаимное признание вакцин — это дело ближайшего будущего. (...) С точки зрения технической — это вопрос двух месяцев, а на практике — здесь накладывается политика, здесь сказать не могу», — рассказал Куринный.

Ранее стало известно, что количество вакцинных туристов в России к концу года может достигнуть как минимум несколько десятков тысяч человек. По словам эксперта, иностранцы уже выражали желание приехать в рамках прививочных туров.

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