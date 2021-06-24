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Власти рассказали о пунктах платной вакцинации для иностранцев в Москве

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пункты платной вакцинации для иностранцев в Москве заработают после принятия решения о возможности применения российских вакцин для иностранных граждан. Об этом рассказали в столичном оперативном штабе, передает «Интерфакс».

Сделать прививку от коронавируса в таких пунктах смогут в том числе работники сфер, указанных в постановлении главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 60 процентов сотрудников. Сейчас, как уточнили власти, проводится организационная работа по развертыванию прививочных пунктов.

10 июня вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко сообщил, что количество вакционных туристов в России к концу года может достигнуть как минимум несколько десятков тысяч человек. По его словам, иностранные граждане уже выражали желание приехать в Россию в рамках прививочных туров.

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме в начале июня поручил правительству проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев до конца июня. До этого он пообещал помочь иностранцам, желающим вакцинироваться в России.

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