В МИД России оценили возможность выдачи электронных виз для «вакцинного туризма»

Замглавы МИД России Евгений Иванов оценил возможность выдачи электронных виз иностранным гражданам для «вакцинного туризма». Об этом сообщает РИА Новости.

«Электронные визы в этой связи не обсуждаются, поскольку нет решения оперштаба», — заявил Иванов. Он объяснил, что электронная виза — документ общего плана, как деловая, туристическая или для других целей, поэтому «ее невозможно вычленить только для туристов, желающих вакцинироваться».

Дипломат уточнил, что в настоящее время оперштаб работает над тем, чтобы предоставить находящимся в России иностранцам возможность привиться от коронавируса, а также над тем, чтобы предусмотреть ее и для других. Иванов отметил, что сейчас граждане порядка 40 стран, с которыми открыто авиасообщение, могут получить любую визу, приехать и вакцинироваться в ходе своего пребывания в России. Когда оперштаб примет решение о возобновлении выдачи электронных виз, «тогда она будет введена для всех категорий, и ее нельзя ввести для какой-то одной категории», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала число иностранцев, желающих привиться в России вакциной против коронавируса «Спутник V» По ее словам, количество желающих получить российскую вакцину достаточно большое. «Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», — поделилась она.

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме поручил правительству проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев до конца июня. До этого он пообещал помочь иностранцам, желающим вакцинироваться в России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что ведомства вместе с туроператорами прорабатывают варианты организации для иностранцев специальных туров для вакцинации от коронавируса в России. А глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заверил, что Россия может открыться для вакцинного туризма уже в июле.