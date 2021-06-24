Гинеколог раскрыла подробности о беременности после вакцинации от COVID-19

Главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова раскрыла подробности о беременности после вакцинации от COVID-19. Ее слова приводит «Татар-информ».

По словам врача, ребенок, зачатый в утробе вакцинированной от коронавируса матери, развивается без осложнений.

«У меня лично есть данные, когда пациенты-женщины сделали одну прививку вакциной и через две–три недели у них наступила беременность, они как бы не знали. Сейчас они наблюдаются у меня, их семь человек. Прекрасно проходит скрининг. Все малыши здоровые, никаких отклонений нет», — пояснила гинеколог.

Она отметила, что вторую прививку ее пациентки не делали.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что беременные женщины смогут сделать прививку от коронавируса с 20 июня.

Перед этим главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил возможность бесплодия после вакцинации от COVID-19 и назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины на репродуктивное здоровье.