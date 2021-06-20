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Гинцбург анонсировал начало вакцинации от COVID-19 для беременных

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Беременные женщины смогут сделать прививку от коронавируса уже на следующей неделе. Начало вакцинации для этой категории россиянок анонсировал в воскресенье, 20 июня, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Я думаю, буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могут вакцинироваться. Этот вопрос решен», — заявил специалист.

Ранее Гинцбург назвал плюсы вакцинации беременных от COVID-19. По его словам, прививка сможет защитить от инфекции и новорожденного.

До этого главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил возможность бесплодия после вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что слухи о негативном влиянии вакцины на репродуктивное здоровье являются спекуляциями.

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