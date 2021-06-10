Семья из Франции приехала в Россию и вакцинировалась «Спутником V»

Семья из Франции Андре Шмитт и Кира Андреева вакцинировалась от коронавируса в районной больнице Псковской области, сообщает РИА Новости.

Супруги сделали обе прививки от коронавируса в поликлинике Дедовичской районной больницы. Шмитт и Андреева приехали в Россию, чтобы провести в стране отпуск: сама женщина родом из Дедовичского района.

Муж и жена решили вакцинироваться именно в России, поскольку во Франции для этого требуется ожидать какое-то время. Эти сроки зависят не только от числа тех, кто хочет привиться, но и от их возраста. После вакцинации препаратом «Спутник V» у семейной пары побочные эффекты не возникли.

Ранее эксперты назвали число иностранцев, планирующих привиться от коронавируса в России. По словам директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, количество желающих получить российский препарат от COVID-19 достаточно большое. «Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», — заявила Ломидзе.

Правительство России пообещало рассмотреть вопрос о вакцинации иностранцев от COVID-19 по поручению президента России Владимира Путина. Вице-премьер страны Татьяна Голикова подчеркнула, что в первую очередь власти задумаются о «вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, уже находящихся на территории России».