Песков рассказал о просьбах разрешить иностранцам въезд на прививку от COVID-19

Представители некоторых европейских стран просили разрешить иностранцам въезд в Россию для вакцинации против коронавируса российским препаратом, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 30 марта.

Он отметил, что этот вопрос будет решать оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Спрос на российские вакцины велик, имидж этой вакцины и доверие к ней абсолютно безупречные и это оправдано», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, комментируя нежелание некоторых россиян делать прививки, Песков вспомнил о национальных особенностях. Он выразил надежду, что пример президента Владимира Путина, который уже привился первым компонентом вакцины, побудит граждан активнее записываться на вакцинацию.

Путин привился одной из российских вакцин 23 марта. Название препарата в Кремле раскрывать не стали, так же как и снимать процедуру на камеру. После вакцинации президент чувствовал себя хорошо.

На сегодняшний день в РФ зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».