Венгрия указала на ошибку Евросоюза в вопросе одобрения вакцин от коронавируса

Политизация вопроса одобрения вакцин от коронавируса — большая ошибка властей Евросоюза. Таким мнением поделился с газетой «Известия» министр иностранных дел Венгрии Сийярто.

«Если в допандемийное время доктор выписывал мне рецепт, я шел в аптеку за лекарством и не смотрел на то, кто произвел препарат и из какой он страны. Это новый феномен — спрашивать, кто создал вакцину», — отметил дипломат.

Сийятро подчеркнул, что венгерские эксперты пришли к выводу о безопасности российской прививки против COVID-19 «Спутник V». По его словам, ученые нанесли визиты на производства вакцин в России и Китае и изучили массу документации, чтобы спасти жизни граждан Венгрии. «Брюссель же до сих пор вкладывает в вакцинацию геополитический и идеологический смысл», — указал глава венгерского МИД.

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон призвал страны Евросоюза отказаться от использования препаратов против COVID-19 из России, Китая и ряда других стран. «Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам», — заявил он.

В феврале Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила вакцинацию населения российским препаратом от коронавируса «Спутник V», несмотря на отсутствие официального одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).