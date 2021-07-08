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Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам

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Маркус Эдерер
Маркус Эдерер
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер предложил Министерству здравоохранения России обсудить возможности сотрудничества по коронавирусным сертификатам. Его слова передает ТАСС.

Дипломат отверг заявления о политизации процесса признания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в европейских странах. Он отметил, что одобрение препаратов — это техническая работа.

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон призвал страны Евросоюза отказаться от использования препаратов против COVID-19 из России, Китая и ряда других стран. «Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам», — заявил он.

15 июня директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя предположил, что медицинские власти Евросоюза одобрят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в июле. В настоящий момент «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

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