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Володин раскритиковал позицию Франции по «Спутнику V»

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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Обращение МИД Франции к ЕС с призывом не признавать российскую вакцину «Спутнику V» безответственно, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в четверг, 8 июля.

Такая позиция свидетельствует о все большей потере самостоятельности европейских государств, отметил российский парламентарий. «Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых», — отметил он.

Володин призвал Париж вспомнить об интересах людей, которые нуждаются в защите против коронавирусной инфекции.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.

В июне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что ЕС может никогда не одобрить российский препарат.

В Кремле, в свою очередь, заявили о недопустимости дискриминации в связи с различиями между российскими сертификатами о вакцинации и аналогичными документами других стран.

В настоящий момент в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека, стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Позже регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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