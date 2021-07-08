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Кремль прокомментировал ситуацию со «Спутником V» в ЕС

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российские вакцины достаточно эффективны даже к новым штаммам COVID-19, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со «Спутником V» в ЕС, где его пока не одобрили. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 8 июля.

Песков выразил уверенность в том, что если отмести предубеждения политического и лоббистского характера, российскую вакцину в ЕС признают.

«Дискриминация в связи с различиями между российскими сертификатами о вакцинации и аналогичными документами других стран неприемлема», — добавил он.

25 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в ЕС оказалось под угрозой. Драги полагает, что ЕС может никогда не одобрить российский препарат.

Власти Германии ранее отказалась считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока препарат не одобрят в Евросоюзе.

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