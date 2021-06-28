Привитых «Спутником V» отказались считать вакцинированными в Германии

Германия отказалась считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока препарат не одобрят в Евросоюзе. Об этом заявил представитель пресс-службы минздрава Себастьян Гюльде, его цитирует «Интерфакс».

«В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, признаются», — заявил он в разговоре с журналистами.

Пока что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не допустило российскую вакцину «Спутник V» для оборота в странах ЕС.

25 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение препарата в объединении оказалось под угрозой, но не объяснил, почему. Политик только заключил, что ЕС должен указать Москве на ее «преступления»: кибератаки, шпионаж, дезинформацию и нарушение прав человека. При этом эксперты EMA рассказывали, что задержка связана исключительно с исследованиями вакцины.