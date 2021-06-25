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Одобрение «Спутника V» в ЕС оказалось под угрозой

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в ЕС оказалось под угрозой. С таким заявлением политик выступил по итогам саммита ЕС, его цитирует агентство ANSA.

По его словам, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не приняло окончательное решение относительно одобрения вакцины. Драги считает, что ЕС может никогда не одобрить российский препарат. Кроме того, он выразил сомнения относительно китайских вакцин.

Премьер не объяснил, почему EMA может не одобрить «Спутник V», и в заключение напомнил о преступлениях, в которых западные страны обвиняют Россию. «Москва — важный игрок на экономическом и политическом фронте, мы должны вести с ней диалог. Но в то же время мы должны откровенно говорить о том, что [она делает] не так: кибератаки, шпионаж, дезинформация, нарушения прав человека», — заключил Драги.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины на территории ЕС 29 января. 24 мая эксперты EMA объяснили задержку одобрения препарата. По их словам, все еще проводится исследование, точные сроки принятия решения в агентстве не назвали.

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