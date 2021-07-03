Эксперт объяснила нежелание Запада регистрировать российские вакцины

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович связала нежелание стран Запада регистрировать российские вакцины против вируса COVID-19 с политической ситуацией и задержкой документов. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт заявила о 15 вакцинах, которые не зарегистрированы даже на внутреннем уровне. До международного уровня дошла только одна, «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, но из-за бюрократии ее официальная регистрация постоянно затягивается.

«И политика, и неумение готовить на международном уровне документы. Не так много у нас было таких ситуаций, — объясняет Попович. — Почему мы до сих пор не смогли подготовить нормальные документы и действительно ли это так, как сообщают специалисты Гамалеи, я не могу сказать. Я задавала этот вопрос Мелите (Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России), но она говорит: да, документы. Она говорит: просто какие-то проблемы с бумагами и бюрократия. У китайцев, например, этой бюрократии не было, они зарегистрировали свои вакцины на точно такой же платформе».

Ранее в Госдуме назвали сроки появления в России иностранных вакцин от COVID-19. По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, они могут появиться в России в ближайшие два-три месяца. Документы на регистрацию препаратов уже поданы. Кроме того, Россия тоже работает над признанием своей вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.