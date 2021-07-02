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Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19

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Фото: Pixabay

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил о безопасности вакцинации беременных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

«В мире накоплено на сегодняшний день достаточно данных о влиянии вакцинации на плод, поэтому иммунизация будущих мам, именно своевременная <…> это надежная возможность защитить как мать, так и ребенка от тяжелых последствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей», — отметил он.

Тотолян добавил, что исключения касаются тех женщин, которым ставить прививку нельзя по медицинским показаниям.

В конце июня сообщалось, что кормящим матерям применение вакцины «Спутник V» категорически противопоказано, так как невозможно исключить риск для ребенка. Отмечалось, что клинические данные по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, отсутствуют.

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».

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