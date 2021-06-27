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Названы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

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Фото: Daniel Becerril / Reuters

Кормящим матерям применение вакцины «Спутник V» категорически противопоказано, так как невозможно исключить риск для ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную инструкцию к препарату.

«Клинические данные по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата "Гам-ковид-вак" в период грудного вскармливания противопоказано», — говорится в инструкции.

В целом, применять «Спутник V» во время беременности стоит только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, поскольку опыт клинического применения препарата «Гам-ковид-вак» при беременности отсутствует.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за сутки на вакцинацию записались 86 тысяч человек. По его словам, такой темп позволит в течение месяца привить еще около двух миллионов человек.

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