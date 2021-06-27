Названы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

Кормящим матерям применение вакцины «Спутник V» категорически противопоказано, так как невозможно исключить риск для ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную инструкцию к препарату.

«Клинические данные по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата "Гам-ковид-вак" в период грудного вскармливания противопоказано», — говорится в инструкции.

В целом, применять «Спутник V» во время беременности стоит только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, поскольку опыт клинического применения препарата «Гам-ковид-вак» при беременности отсутствует.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за сутки на вакцинацию записались 86 тысяч человек. По его словам, такой темп позволит в течение месяца привить еще около двух миллионов человек.