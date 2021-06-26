ВОЗ назвала ситуацию со штаммом «дельта плюс» тревожной

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала тревожной текущую ситуацию со штаммом коронавируса «дельта плюс».

Ранее в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, «случай единственный и, скорее всего, завозной». При этом 24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса «дельта плюс». По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах.

Накануне в индийском штате Мадхья-Прадеш была зафиксирована первая смерть после заражения штаммом «дельта плюс». Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, в Мадхья-Прадеше было обнаружено пять человек, инфицированных новым штаммом. Погибшая женщина была единственной из них, кто не вакцинировался. Остальные четверо, по словам министра, «получили вакцину и теперь здоровы».