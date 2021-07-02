Привитых китайским препаратом россиян не включили в список вакцинированных

Более пяти тысяч участников клинических испытаний китайской вакцины против коронавируса «Конвиденция» (Ad5-nCoV), проводящихся в России с одобрения Министерства здравоохранения, не включили в список привитых. Этим россиянам не выдали сертификаты о вакцинации, а их данные не занесены в систему ЕМИАС, пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, китайская компания Cansino Biologics обратилась в Минздрав России с просьбой учесть интересы испытуемых. Уточняется, что российские добровольцы «остались без официального признания и регистрации факта их вакцинации». Это особенно актуально после того, как в некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию, а в Москве — еще и QR-коды.

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Минздрав выдал разрешение на участие России в международном исследовании эффективности китайской вакцины в декабре 2020 года. В испытаниях принимают участие 5,4 тысячи человек. Добровольцы не получают за это деньги, но им оформляют страховку на случай, если человек заболеет коронавирусом в течение 12 месяцев. После завершения испытаний Минздрав примет решение, выдавать ли препарату регистрационный номер.

«В настоящее время вакцина Ad5-nCoV не зарегистрирована в РФ. Лекарственные препараты могут быть разрешены к медицинскому применению на территории РФ, если они зарегистрированы в установленном порядке», — заявили в ведомстве.

Ведущий научный сотрудник научного центра ЦКБ РАН, главный исследователь Александр Гофман рассказал, что каждому добровольцу выдают документ о вакцинации «Конвиденцией», однако не все работодатели его признают. По его словам, некоторым приказывают прививаться только препаратом, зарегистрированным на территории России.

«Коммерсантъ» поговорил с одним из участников испытаний, и тот подтвердил, что столкнулся с некоторыми ограничениями: например, не может посетить МФЦ из-за отсутствия QR-кода. «Я бы хотел прививаться китайской вакциной и дальше, по крайней мере еще в декабре я ей доверял больше. Но если, например, QR-код начнут спрашивать на улице, мне придется выйти из исследования и сделать прививку "Спутником"», — сказал собеседник издания.

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».