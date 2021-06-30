Власти Турции разъяснили требования к вакцине для россиян

Власти Турции разъяснили требования к документу о вакцинации от COVID-19, который будет приниматься при въезде в республику вместо ПЦР-теста у российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Турции в Москве.

Как пояснили в ведомстве, при пересечении границы россиянам без ПЦР-теста при посадке на борт самолета и на паспортном контроле нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации. Он должен быть переведен на английский язык и включать в себя данные заграничного паспорта. Уточняется, что такой документ можно получить на Госуслугах.

В посольстве отметили, что для вылета подойдет любой из зарегистрированных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» или «Спутник Лайт». Специалисты уточнили, что вакцинация должна быть полностью завершена за две недели до прибытия на территорию Турции.

Ранее в июне турагентства зафиксировали «взрывной» спрос на отдых в Турции среди российских туристов. Большинство путешественников начали перебронировать туры, отмененные из-за пандемии коронавируса.