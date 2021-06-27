Россиянка оказалась единственным пассажиром рейса из Турции

Жительница Екатеринбурга оказалась единственным пассажиром рейса из Турции в уральскую столицу, сообщает E1.RU.

Как рассказала россиянка, она с прошлого года живет в Турции, а сейчас решила приехать в родной город. В день вылета из Антальи она почти случайно узнала, что рейс перенесли на два часа раньше назначенного времени, и едва успела прибыть в аэропорт вовремя.

На посадке она была единственным человеком. По словам девушки, ей даже казалось, что произошла какая-то ошибка, но посадка в самолет прошла как обычно. Уже позже оказалось, что она является единственным пассажиром рейса.

«Огромный "трехкомнатный" самолет, и я в нем одна. 12 человек экипажа в шоке! Я тоже. Ко мне подошли три человека из персонала, чтобы познакомиться. Самый главный вопрос — как я сюда попала. А у меня вопрос, зачем этот рейс ради одного человека? Мой билет стоил с багажом 3000 рублей!» — описала свои ощущения девушка.

Бортпроводники рассказали ей, что рейс состоялся, чтобы самолет не простаивал. Пассажиров на нем не было, поскольку авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось лишь за день до этого, и, следовательно, лететь назад в Екатеринбург было попросту некому.