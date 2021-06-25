На Украине поезд остановился на час и уехал без пассажиров

На Украине поезд, отправлявшийся из Львова в Киев, уехал с одной из стоянок без части пассажиров. Об этом в Twitter-аккаунте сообщила путешественница Екатерина Сметанюк.

По словам пострадавшей, по прибытии во Львов была объявлена стоянка «минимум на час» из-за опоздания прицепного вагона. При этом Сметанюк несколько раз уточняла информацию у проводников.

Позже женщина оставила чемодан с вещами в вагоне, взяв только сумку, и вышла, а когда вернулась, поезда уже не было. «Начала звонить в справочную, они сказали идти к дежурному по вокзалу. Там под дверью была уже толпа, это для понимания, насколько раньше объявленного времени уехал поезд», — пожаловалась она.

Возмущенных людей отправили к вокзальному дежурному, который договорился о том, чтобы забрали вещи. Сметанюк отметила, что ни номеров телефонов, ни паспортных данных пострадавших для точной выдачи никто не уточнил. «То есть приезжает поезд в Киев, и подходите люди, разбирайте это», — пояснила женщина.

В итоге стало известно, что поезд задержали ради 16 пассажиров рейса из Вены. Исполняющий обязанности члена правления акционерного общества «Украинская железная дорога» Александр Перцовский обвинил во всем австрийского перевозчика, который, по его словам, приехал раньше указанного времени и заверил, что все вещи пассажирам будут переданы.

В апреле гражданин Дании проехался на украинском поезде и решил собственноручно помыть грязные окна состава. В комментариях иностранец рассказал, что раньше протирал окна салфетками, но в этот раз специально купил швабру, чтобы отмыть «древнюю и устойчивую» грязь. «Плохо помылось окно. Скрябать нужно. Долго», — добавил он.