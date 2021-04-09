Москвичи массово захотели уехать на поезде в пять городов России

Эксперты выяснили, в какие пять городов российские туристы массово хотят уехать на поезде весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Туту.ру».

По данным специалистов, самыми популярными направлениями апреля стали Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж.

В марте россияне также интересовались поездками из столицы в Санкт-Петербург и Нижний Новогород, но на третьем месте оказался маршрут Москва — Брянск.

Кроме того, аналитики зафиксировали высокий спрос на поезда, отправляющиеся из столицы в Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тулу, Курск, Саратов, Орел, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Отмечается, что многие россияне предпочитают бюджетные путешествия «выходного дня» на небольшие расстояния с целью сменить обстановку. Так, почти половина поездок обошлась туристам до тысячи рублей в одну сторону, а средний чек на железнодорожные билеты в апреле составил около двух тысяч рублей.

Ранее, в марте, сообщалось о запуске круизных путешествий на поездах в Крым. Предполагается, что пассажиры смогут выбрать экскурсионную программу в зависимости от интересов — туристам предложат экологический, молодежный и этногастрономический форматы.