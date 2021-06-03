Женщина вздремнула в самолете и улетела в другую сторону

Британка Джемма Каргин (Gemma Cargin) села на самолет в Манчестере, решила немного вздремнуть и улетела на две тысячи километров в другую сторону. Об этом пишет портал Traveller.

Джемма отправилась коротким 40-минутным рейсом бюджетной авиакомпании EasyJet в ирландский город Белфаст навестить мать. Однако когда она проснулась, то с удивлением поняла, что полет все еще не закончен. Каргин спросила стюардессу, когда будет посадка в Северной Ирландии, та была крайне удивлена и сообщила пассажирке, что самолет направляется в Гибралтар и находится в 1927 километрах в противоположном направлении.

По словам Джеммы, при посадке на борт в Манчестере у нее не возникло мысли об ошибке: сотрудники аэропорта отсканировали ее талон и впустили в самолет. В итоге матери Джеммы сообщили о недоразумении, а персонал, чтобы загладить свою вину, развернул самолет обратно в Манчестер.

«Как только мы поняли ситуацию, то решили, что лайнер отправится обратно в Манчестер и далее в Белфаст, первоначальный пункт назначения пассажирки», — сказали в авиакомпании.

Перелет Каргин составил 3000 километров и занял 12 часов вместо положенных 40 минут. Авиаперевозчик EasyJet отметил, что расследует инцидент со своим партнером по наземному обслуживанию в Манчестере.

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