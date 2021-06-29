Туристка поменяла тур в Сочи на отдых в Турции и поделилась впечатлениями

Российская туристка поменяла тур в Сочи на отдых в Турции и рассказала о своих впечатлениях от отпуска за границей. Ее отзыв опубликован в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что сперва она забронировала отель в Краснодарском крае на десять дней — поездка на двоих взрослых и ребенка с завтраками обошлось в 83 тысячи рублей. Однако после новостей об открытии Турции семья попросила турагентство заменить путевку на зарубежное направление.

«Штраф при отмене оказался 23 тысячи рублей! Менеджер успокоил, что даже при таких штрафах мы сможем подобрать отличный тур на семью на десять дней в условия в десятки раз превосходящие сервис и качество Сочи», — рассказала автор текста.

По словам россиянки, предложенный отель превосходил российский по уровню — в Сочи был забронирован трехзвездочный объект размещения, а в турецком Кемере предложили пятизвездочный без «толпы или очередей». Также она отметила, что место отлично подошло для семейного отдыха и добавила, что осталась довольна качеством и разнообразием еды. «Турция — лучшая страна для отдыха», — подытожила она.

Ранее в мае российский турист поехал отдыхать в Крым и описал курорт фразой «вчерашний день». По мнению россиянина, отелей и частных гостиниц на полуострове с каждым годом становится все больше — однако он отметил отсутствие единого стиля построек.