Российский турист поехал отдыхать в Крым и описал курорт фразой «вчерашний день»

Российский турист поехал показывать другу Крым и оценил инфраструктуру в республике. Его наблюдения опубликованы в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

«Не только отельный бизнес в Крыму на 80 процентов "вчерашний день", но и ресторанный, развлечения, клубы, бары, экскурсии, даже банальные магазины», — описал курорт одной фразой автор.

Как рассказал путешественник, они с приятелем побывали на розовом Кояшском озере и в Севастополе. У его товарища остались приятные впечатления от увиденного, и он задал вопрос, может ли Крым заменить турецкие курорты — так, у друзей начался спор о перспективах отдыха в регионе.

По мнению россиянина, отелей и частных гостиниц в Крыму с каждым годом становится все больше — однако он отметил отсутствие единого стиля построек. Чтобы доказать это, он повез друга в Симферополь по старой трассе, через Феодосию.

«Спрос зашкаливал, денег люди везли много, местные бизнесмены начали активно строить все, что только можно, чтобы воспользоваться потоком», — объяснил турист.

Также путешественник выразил скепсис по поводу возможности сравнения туризма в Турции и Крыму. Россиянин добавил, что Крыму далеко даже до курортов Краснодарского края.

Ранее в мае российская чиновница съездила в пятизвездочный отель Крыма и ужаснулась сервису. Она провела в бутик-отеле майские праздники и описала пребывание фразой «отвратительный сервис в пафосных интерьерах». Семье гостьи предложили номер с видом на шумную стройку, а в ресторане принесли блюдо с волосом в тарелке.