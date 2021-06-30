Стало известно о «взрывном» спросе на отдых в Турции среди россиян

Турагентства зафиксировали «взрывной» спрос на отдых в Турции среди российских туристов. Об этом стало известно из дискуссии участников сообщества «Источники ТурДома», пишет портал TourDom.ru.

Как заявил один из туроператоров, повышенный спрос к турецкому направлению отмечается с 22 июня — даты возобновления чартерного авиасообщения с республикой. Так, большинство путешественников начали перебронировать туры, отмененные из-за пандемии коронавируса.

Директор свердловского турагентства рассказала, что цены на отели растут каждый час — по ее словам, пока ее клиенты выбирали гостиницу, стоимость проживания в объектах размещения выросла на 30 процентов. Такую же ситуацию с пакетными турами подтвердил представитель турфирмы из Ростова-на-Дону.

«Скорее всего, несколько броней встали подряд, и из-за динамического ценообразования прайс автоматически вырос», — добавил эксперт.

Специалисты сходятся во мнении, что цены на отели первой линии в Белеке и Анталье «стабильно высокие», тем не менее еще есть возможность найти доступные предложения по размещению в гостиницах Сиде.

Также сообщается об общем росте цен по сравнению с допандемийным 2019 годом. Например, неделя отдыха для троих туристов в Анталье в сентябре 2019 года составляла 168,5 тысяч рублей, в 2021-м аналогичная путевка обойдется в 269,9 тысячи рублей.

Ранее в июне туристка поменяла тур в Сочи на отдых в Турции и поделилась впечатлениями. По словам россиянки, предложенный отель превосходил российский по уровню — на российском курорте был забронирован трехзвездочный объект размещения, а в турецком Кемере предложили пятизвездочный без «толпы или очередей».