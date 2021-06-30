Россияне массово захотели улететь на отдых в пять зарубежных стран

Российские туристы массово захотели улететь на отдых в пять зарубежных стран, самой популярной из них стала Армения. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным отдела продаж «Туту.ру», в июле в Армению было оформлено 18,7 процента от всех купленных авиабилетов. Стоимость перелета в республику в одну сторону в среднем составила 9,5 тысячи рублей. Второе место рейтинга популярных для отдыха стран заняла Киргизия (15,5 процента). Туда можно улететь за 8,8 тысячи рублей в одну сторону. Также в пятерку самых востребованных направлений вошли Молдавия — 13,6 процента, Азербайджан — 10,5 процента, и Турция — 5,7 процента.

Аналитики сервиса отметили, что большая часть билетов бронируется путешественниками на прямые рейсы между странами — около 80 процентов. Тем не менее в рейтинге присутствуют государства, которые оказались популярными, несмотря на отсутствие авиасообщения с Россией, например, Украина и Грузия.

Ранее в июне стало известно о том, куда российские туристы чаще всего бронировали поездки в первый месяц лета. Согласно предоставленным данным, лидером среди мест для зарубежных путешествий также стала Армения.