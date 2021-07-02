Минздрав дал рекомендации беременным по вакцинации от коронавируса

Минздрав дал рекомендации по вакцинации беременным из группы риска тяжелого течения коронавируса. Временные методические рекомендации о вакцинации населения от COVID-19 опубликованы на сайте ведомства.

Из документа следует, что прививаться «Спутником V» целесообразно с 22-й недели беременности, а применять вакцину следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери «превышает потенциальный риск для плода».

К группам риска по коронавирусу относят беременных с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми (ССЗ) и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. В рекомендациях утоняется, что в одной четвертой случаев женщины, перенесшие COVID-19 во время беременности, имеют сопутствующие заболевания: ожирение (18,4 процента), хронические заболевания легких (16,6 процента), сахарный диабет (11,3 процента) и ССЗ (11,1 процента).

В конце июня сообщалось, что кормящим матерям применение вакцины «Спутник V» категорически противопоказано, так как невозможно исключить риск для ребенка. Отмечалось, что клинические данные по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, отсутствуют.

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».