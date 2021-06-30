Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля

С 1 июля россиян ждет ряд изменений в законах. Среди них — новые пособия для беременных и одиноких родителей, рост цен на услуги ЖКХ, подорожание сигарет, возвращение «доковидного» порядка выдачи потребительских кредитов и другие нововведения. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».

Новые ежемесячные пособия полагаются с 1 июля женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. В первом случае это около 6,3 тысячи рублей, а во втором — в среднем 5,5 тысячи рублей.

С 1 июля вступает в силу запрет на иностранное гражданство для российских государственных и муниципальных служащих, а также военных.

Услуги ЖКХ подорожают. Это происходит традиционно с начала второй половины года в России. Сильнее всего коммуналка может подорожать в Чечне — максимум на 6,5 процента. Легче всего придется жителям Мурманской области, где рост составит не более чем 3,2 процента.

Владельцы электронных кошельков зарубежных сервисов с годовым оборотом более 600 тысяч рублей теперь обязаны отчитываться в налоговой.

Также в стране с 1 июля подорожают табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля.

Центробанк вернет «доковидные» правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов за счет повышения регулятором надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам.

Пенсии, ежемесячные перечисления из маткапитала и другие социальные выплаты с 1 июля перестанут переводить на карты Visa и MasterCard. Теперь их будут начислять только на карту платежной системы «Мир», либо на банковский счет, к которому не привязана карта, а также наличными.

С 1 июля в России начнется проведение углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией.

Продавцов начнут штрафовать за продажу гаджетов без российских приложений.

Наконец, в России ужесточаются правила техосмотра подержанных автомобилей, ввозимых из-за рубежа, а также тюнингованных машин.