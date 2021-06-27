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В России с 1 июля вырастут цены на табачные изделия

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Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

В России с 1 июля подорожают табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией, сообщает «Российская газета».

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с 1 апреля 2021 года, однако продавцам до 1 июля разрешили реализовать товар, закупленный до установления ЕМРЦ, дешевле. Под подобные обстоятельства попали другие табачные изделия: обязательную маркировку продукции ввели около года назад, однако до 1 июля продавцы могли реализовать ранее закупленные немаркированные сигары, курительный табак и табак для кальяна.

Как отмечает издание, ЕМРЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за одну тысячу штук сигарет и папирос, текущей ставки налога на добавочную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента 1,4. В 2021 году акцизы на табак выросли на 20 процентов (до 2359 рублей за 1 тысячу штук), что означает удорожание товара. Если ранее пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, то с 1 июля цена вырастет до 140 рублей.

Ранее россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля. Так, все регионы получат право вводить налог для самозанятых граждан, цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 2,4-6,5 процента в зависимости от региона, а обслуживание, ремонт и замена электросчетчиков будут проводиться за счет энергетических компаний.

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