Названы подешевевшие в России продукты

Росстат назвал подешевевшие в России с начала 2021 года продукты. Ими оказались огурцы, яйца и пшено, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

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Стоимость огурцов с начала января снизилась в среднем на 30 процентов, яиц — на 5 процентов, пшена — на 2,5 процента.

При этом за неделю с 16 по 21 июня огурцы подешевели на 6 процентов. Вслед за ними идут помидоры, подешевевшие на 4,5 процента.

Остальные продукты на указанной неделе подорожали. Цены на морковь выросли на 10,8 процента, на картофель — на 6,8 процента, на белокочанную капусту — 4,6 процента.