В России резко выросли цены на морковь и картофель

За неделю с 8 по 15 июня рост цен в России составил 0,12 процента, это меньше, чем за предыдущую неделю, где была зафиксирована инфляция в размере 0,16 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Сильнее всего выросли цены на овощи, особенно на морковь (10,2 процента) и картофель (7 процентов). Также резко подорожали капуста белокочанная (4,4 процента) и лук репчатый (1,1 процента).

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Огурцы и помидоры, напротив, стали дешевле на 5,5 и 4,9 процента соответственно. Всего же с начала года морковь выросла в цене более чем в два раза — на 102,68 процента, картофель — на 82,09 процента, а капуста — на 67,62 процента.

Также за неделю выше среднего рост цен зафиксирован на мясные консервы для детского питания (0,92 процента), маргарин (0,57 процента), карамель (0,44 процента), баранину (0,37 процента), свинину, колбасы, сосиски, сардельки, сметану, шоколадные конфеты (0,3 процента), мороженую рыбу (0,23 процента), сычужные сыры, говядину (0,16 процента), печенье (0,15 процента).

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил Минсельхозу с максимальным вниманием и ответственностью подойти к мониторингу цен на социально важные продукты. Он признал, что ситуация с ценами на социально значимые продукты остается непростой, хотя правительство уже принимало меры.

По итогам июня впервые за пять лет инфляция в годовом выражении превысила 6 процентов. Это обстоятельство заставило Центробанк усилить ужесточение денежно-кредитной политики и в третий раз подряд поднять ключевую ставку, причем во второй раз — сразу на 0,5 процента.